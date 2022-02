Ricerca e scienza | più spazio alle donne

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’occasione è importante. Si celebra l’International Day of Women and Girls in Science. Ed è un momento chiave per fare il punto su una situazione in divenire. Da un lato lerappresentano solo un terzo dei laureati in Europa in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), e solo il 15,5% delle start-up ha come fondatriciattive sulla scena delle nuove imprese. Questo è particolarmente vero in ambito sanitario, in particolare per leche si laureano in medicine e chirurgia. Piùnella medicina, più spazi per il futuro Lecostituiscono la grande maggioranza degli operatori sanitari in Europa (70-80%). E nell’Europa centrale, orientale e meridionale, la percentuale dimedico è la più alta tra i paesi sviluppati. Come spiega Chiara Maiorino, ...