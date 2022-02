“Presidente, non farlo”: spunta la richiesta di Spalletti a De Laurentiis sul mercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una rosa invariata per cercare di vincere subito. Questa sarebbe stata la richiesta del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nei primi colloqui in estate con il Presidente Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come il tecnico fosse da sempre convinto dalla bontà della squadra a propria disposizione. “Proprio il lavoro artigianale del tecnico toscano ha permesso al Napoli di attuare una strategia di mercato conservativa”, si legge sulle colonne del quotidiano. Che aggiunge: “Perché dai primi contatti col Presidente Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti ha sempre ripetuto: ‘Non tocchi questa rosa e faremo bene’ “. Napoli SpallettiUna richiesta che, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una rosa invariata per cercare di vincere subito. Questa sarebbe stata ladel tecnico del Napoli, Luciano, nei primi colloqui in estate con ilAurelio De. A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come il tecnico fosse da sempre convinto dalla bontà della squadra a propria disposizione. “Proprio il lavoro artigianale del tecnico toscano ha permesso al Napoli di attuare una strategia diconservativa”, si legge sulle colonne del quotidiano. Che aggiunge: “Perché dai primi contatti colAurelio De, Lucianoha sempre ripetuto: ‘Non tocchi questa rosa e faremo bene’ “. NapoliUnache, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Nel #GiornodelRicordo2022 mi piacerebbe si parlasse anche dei rapporti tra il Presidente Partigiano Sandro #Pertini… - Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - ilfoglio_it : Il cuore della vicenda giudiziaria che riguarda Renzi ruota attorno alla definizione di ciò che è politico o meno.… - UBrignone : RT @GiorgiaMeloni: Senigallia, Presidente Consiglio Comunale trova il suo ufficio sbarrato da questo striscione. È triste che esistano anco… - Raffael13409174 : RT @elisabettap38: Caro @a_padellaro la maggioranza dei partiti non fa politica, per lo più sono #comitatidaffari quando non #settemassonic… -