Porte girevoli in magistratura. Lo stop nella riforma, ecco cosa prevede (Di venerdì 11 febbraio 2022) stop alle Porte girevoli fra politica e magistratura , separazione delle funzioni dei magistrati e stop ai doppi incarichi per le toghe, sono tra le novità della riforma del Consiglio superiore della ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)allefra politica e, separazione delle funzioni dei magistrati eai doppi incarichi per le toghe, sono tra le novità delladel Consiglio superiore della ...

Advertising

Azione_it : Il testo della Ministra Cartabia sulla riforma della magistratura rappresenta un evidente passo avanti. Vanno però… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio: Riforma dimezzata per il cocco di Draghi. Porte girevoli - OmbraDuca : RT @DadoneFabiana: La riforma del #Csm portata in Cdm oggi riprende il testo dell’ex ministro @AlfonsoBonafede : ‘Stop’ alle porte girevoli… - AnimaCeleste : RT @Enrico__Costa: Grazie al nostro allarme (visto che nessuno se ne era accorto) gli altri partiti hanno aperto gli occhi. Il Governo è st… -