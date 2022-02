Più passa il tempo e più sono nostalgico. Soprattutto delle distinzioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) di Enzo Marzo Devo per correttezza una confessione ai lettori. Più trascorre il tempo e più mi scopro nostalgico. Non si scandalizzino: la parola è demonizzata, anche a me fa una certa fatica scriverla. Però si tranquillizzino: la mia non è certo nostalgia per quel regime criminale che fu il fascismo, anzi proprio non capisco come ci si possa provare a darne una versione edulcorata senza precipitare nella vergogna (“però ha fatto anche cose buone”, vedi Tajani, da presidente del Parlamento europeo). Perché il fascismo è stato dittatura, assassinio – ripeto: assassinio – carcere esilio confinamento deportazione degli avversari politici, fine d’ogni libertà, disonore massimo e imperituro della nostra civiltà grazie alle leggi razziali e all’effettiva viltà del popolo italiano acquiescente. E infine è stato la spinta dell’intero paese nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) di Enzo Marzo Devo per correttezza una confessione ai lettori. Più trascorre ile più mi scopro. Non si scandalizzino: la parola è demonizzata, anche a me fa una certa fatica scriverla. Però si tranquillizzino: la mia non è certo nostalgia per quel regime criminale che fu il fascismo, anzi proprio non capisco come ci si possa provare a darne una versione edulcorata senza precipitare nella vergogna (“però ha fatto anche cose buone”, vedi Tajani, da presidente del Parlamento europeo). Perché il fascismo è stato dittatura, assassinio – ripeto: assassinio – carcere esilio confinamento deportazione degli avversari politici, fine d’ogni libertà, dire massimo e imperituro della nostra civiltà grazie alle leggi razziali e all’effettiva viltà del popolo italiano acquiescente. E infine è stato la spinta dell’intero paese nel ...

