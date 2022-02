Niente rimpasti | Draghi | “Il governo va avanti” Poi il commento su cosa succederà nel 2023

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa sull’esito del Consiglio dei Ministri in merito alla Riforma giustizia, il Presidente del Consiglio Marioha risposto ad alcune domande in merito allo stato delin questa post elezione del Presidente della Repubblica ene sarà del suo futuro. A tal proposito il Premier ha risposto con una battuta di spirito ma ha voluto assicurare che al momento lo stato delè saldo.scherza sul suo “prossimo” lavoro “Tanti e tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti” così il Premierha scherzato sulle numerose richieste e previsioni in merito al suo futuro lavorativo, aggiungendo: “Io li ringrazio molto, moltissimo, tra l’altro vorrei ...

E ci sarà un "pieno coinvolgimento delle forze politiche nel rispetto dei tempi:tentativi di imporre la fiducia ", ha precisato Draghi. Sarà data quindi "priorità assoluta in Parlamento al ...Anche il governo Draghi, in realtà, è ben saldo in sella e le tanto ventilate ipotesi di... Solo che, così, a forza di non fidarsi di nessuno, non gli rimane in mano quasi. I rapporti ...La risposta del presidente del Consiglio dei ministri è stata: “Lo escludo!“. Niente rimpasti Una risposta che fa gelare il sangue ad alcuni e sperare ad altri. Mario Draghi sembra non voler ...ROMA – Il governo andrà avanti senza rimpasti. E il presidente del consiglio ... della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche. Quindi niente tentativi di imporre la fiducia. E’ un ...