Niente Napoli, Inter sempre più vicina al giocatore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, l’Inter è molto forte su Bremer e vuole chiudere l’operazione in vista della prossima estate. Queste le parole dell’esperto: “L’Inter sta andando forte su Bremer per l’estate. La società vuole fortemente il brasiliano, è considerato l’investimento perfetto in difesa. Si è parlato anche di Milan e resta in lista sicuramente, ma nulla di avanzato. L’Interesse dell’Inter per Bremer è concreto, il rinnovo del giocatore col Torino è propedeutico alla cessione. È un prolungamento di rispetto e serietà nei confronti del club granata. L’Inter fa sul serio e preme, nei prossimi mesi si entrerà nel vivo per definire l’operazione. È lui l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter”. Gleison Bremer of Torino ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, l’è molto forte su Bremer e vuole chiudere l’operazione in vista della prossima estate. Queste le parole dell’esperto: “L’sta andando forte su Bremer per l’estate. La società vuole fortemente il brasiliano, è considerato l’investimento perfetto in difesa. Si è parlato anche di Milan e resta in lista sicuramente, ma nulla di avanzato. L’esse dell’per Bremer è concreto, il rinnovo delcol Torino è propedeutico alla cessione. È un prolungamento di rispetto e serietà nei confronti del club granata. L’fa sul serio e preme, nei prossimi mesi si entrerà nel vivo per definire l’operazione. È lui l’obiettivo numero uno per la difesa dell’”. Gleison Bremer of Torino ...

Advertising

gilnar76 : Niente #Napoli, Inter sempre più vicina al giocatore #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Niente Napoli, Inter sempre più vicina al giocatore - MariaRo99325323 : Pnrr, Napoli al primo posto per i progetti sulla mobilità - imepicbrozo77 : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Niente #Napoli invece per #Vecino: infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro per l’uruguai… - infoitsport : Vecino, niente Napoli-Inter ma Liverpool ok: i motivi – IN -