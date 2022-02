MotoGP | Fabio Quartararo | “Oggi avevamo un gran ritmo con gomme usate | ci manca il time attack”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Prima giornata di test a Mandalika che va in archivio con alcune indicazioni importanti in casa Yamaha per, autore del quinto miglior tempo assoluto odierno in 1’33?108 con un gap di 642 millesimi dal leader Pol Espargarò sul nuovo tracciato indonesiano per la classe regina del Motomondiale. “Sono davvero felice perché questa mattina le condizioni erano un po’ da motocross. Nel pomeriggio mi sentivo molto meglio,un. Ho fatto il mio miglior tempo con una gomma media che aveva 16 giri. Sono molto felice in realtà. Abbiamo ancora due giorni. Abbiamo testato di nuovo il pacchetto aerodinamico, alcune impostazioni al posteriore. Ha funzionato bene, quindi sono abbastanza contento, soprattutto per il nostrocon le...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Le parole di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli dopo la prima giornata di test a Mandalika - sportli26181512 : MotoGP, test Mandalika: meccanico team Gresini copre la moto, qual è il segreto Ducati?: Nel corso del primo giorno… - ninielisabeth_ : Dari igs Fabio Quartararo MotoGP Prancis ?? - calumchubby : @MotoGP pecco? fabio? or marc? - corsedimoto : ESCLUSIVA - Diego Gubellini, capotecnico del campione MotoGP Fabio Quartararo, ci parla dei test a Sepang e delle a… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Fabio

... un chiaro segnale di quanto sarà combattuta ladel 2022. Alex Marquez (LCR Honda Castrol) e ... Quarta piazza per Alex Rins (Suzuki Ecstar), davanti aQuartararo (Monster Energy Yamaha) e a ...Laha debuttato ufficialmente sul circuito di Mandalika, in Indonesia, e davanti a tutti si è ... Non poteva che essereQuartararo a tenere alta la bandiera della casa di Iwata: il francese ...Inizia con disagi non trascurabili la tre giorni dedicata ai test di MotoGP in Indonesia ... è il migliore degli italiani alle spalle di Vinales, settimo Fabio Quartararo, campione del Mondo in carica ...Prima giornata di test a Mandalika che va in archivio con alcune indicazioni importanti in casa Yamaha per Fabio Quartararo ... il campione del mondo in carica al sito ufficiale della MotoGP. “In ...