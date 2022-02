In coma dopo intervento di bypass, il miracolo: Angela si è risvegliata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Angela Iannotta ha riaperto gli occhi. dopo tre giorni di coma, a seguito di un intervento di bypass gastrico per dimagrire, le 28enne di Santa Maria Capua Vetere si è finalmente risvegliata. Angela si è risvegliata dal coma La donna, madre di due bambini, è tutt’ora ricoverata in rianimazione all’ospedale di Caserta. Le sue condizioni restano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 febbraio 2022)Iannotta ha riaperto gli occhi.tre giorni di, a seguito di undigastrico per dimagrire, le 28enne di Santa Maria Capua Vetere si è finalmentesi èdalLa donna, madre di due bambini, è tutt’ora ricoverata in rianimazione all’ospedale di Caserta. Le sue condizioni restano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

