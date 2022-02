Hockey ghiaccio femminile | Pechino 2022 | USA-Rep Ceca 4-1 Le statunitensi sono le prime semifinaliste

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio il primo quarto di finale del torneodisudelle Olimpiadi Invernali di: il primo team ad entrare in zona medaglia è quello degli USA. Leregolano la Repubblicacon un fin troppo severo 4-1, piazzando l’allungo decisivo nella terza frazione. Nel primo parziale infatti gli USA non sfruttano due power play, la Repubblicane manca uno, e così l’equilibrio non si spezza. Nella seconda frazione vantaggio ceco con Michaela Pejzlova dopo 24’59” su assist di Tereza Vanisova, pareggio degli USA dopo soli 48? ad opera di Hilary Knight, brava a sfruttare l’assistenza di Kendall Coyne Schofield. Nell’ultimo periodo a spaccare la partita, dopo 46’49”, è Lee Stecklein, servita da Kelly ...

Va in archivio il primo quarto di finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: il primo team ad entrare in zona medaglia è quello degli USA. Le americane si sono imposte per 4-1 sulla Repubblica Ceca, qualificandosi per la semifinale.