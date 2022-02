“Ho avuto un effetto collaterale molto grave”: preoccupazione per Giulia De Lellis (Di venerdì 11 febbraio 2022) La celebre influencer – e, tra le altre cose, ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’ – Giulia De Lellis, alcune settimane fa ha ammesso di aver contratto il Covid-19, eppure ancora adesso ha qualche strascico del virus, ma potrebbe essere qualcosa di più serio che qualche piccolo problema. “Ho avuto un effetto collaterale molto grave” ha detto la De Lellis ai suoi fan tramite la sua pagina Instagram. L’influencer ha spiegato che, nonostante sia negativizzata dal virus, ci sono ancora certi problemi piuttosto seri dovuti molto probabilmente proprio al Covid (d’altra parte, non è la prima volta che sentiamo parlare di strascichi legati alla malattia che ha sconvolto il mondo negli ultimi due anni). “È stata una settimana ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 febbraio 2022) La celebre influencer – e, tra le altre cose, ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’ –De, alcune settimane fa ha ammesso di aver contratto il Covid-19, eppure ancora adesso ha qualche strascico del virus, ma potrebbe essere qualcosa di più serio che qualche piccolo problema. “Houn” ha detto la Deai suoi fan tramite la sua pagina Instagram. L’influencer ha spiegato che, nonostante sia negativizzata dal virus, ci sono ancora certi problemi piuttosto seri dovutiprobabilmente proprio al Covid (d’altra parte, non è la prima volta che sentiamo parlare di strascichi legati alla malattia che ha sconvolto il mondo negli ultimi due anni). “È stata una settimana ...

Uomini e Donne, Giulia De Lellis problemi dopo il Covid: ”Forse è il cuore” Mi riprendo e torno, sono solo un po’ stanca”. Poi ha dichiarato: “Ho avuto un effetto collaterale molto grave e devo capire se ho reagito così perché sono quella sfigata su un milione che reagisce ...

