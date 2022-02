“Hanno trovato Conte con una valigia piena di soldi”. Toninelli prova a fare l’ironico ma spaventa… (video) (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Stavolta Hanno ragione ad attaccare il Movimento, Hanno trovato Conte con una valigia piena di banconote e poi anche Di Maio, è andato in Congo e ha riempito l’aereo di diamanti”: la battuta del grillino Danilo Toninelli sul caos all’interno del Movimento 5 Stelle, pubblicata sul proprio profilo Fb, dovrebbe far sorridere, visto il tentativo dell’ex ministro di essere ironico nella sua consueta puntata di “Controinformazione”, e in effetti l’obiettivo viene raggiunto ma in modo involontario dal protagonista. Anche se, in alcuni commenti, qualcuno dei suoi fans lo prende sul serio e crea un po’ di confusione sulla pagina. Era uno scherzo, una provocazione, una gag, come quella tra Conte e Grillo sull’iscrizione del leader del M5S al suo stesso partito… ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Stavoltaragione ad attaccare il Movimento,con unadi banconote e poi anche Di Maio, è andato in Congo e ha riempito l’aereo di diamanti”: la battuta del grillino Danilosul caos all’interno del Movimento 5 Stelle, pubblicata sul proprio profilo Fb, dovrebbe far sorridere, visto il tentativo dell’ex ministro di essere ironico nella sua consueta puntata di “Controinformazione”, e in effetti l’obiettivo viene raggiunto ma in modo involontario dal protagonista. Anche se, in alcuni commenti, qualcuno dei suoi fans lo prende sul serio e crea un po’ di confusione sulla pagina. Era uno scherzo, una provocazione, una gag, come quella trae Grillo sull’iscrizione del leader del M5S al suo stesso partito… ...

