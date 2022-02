Green pass, a marzo addio nei luoghi all’aperto oltre che per shopping, banche e poste (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo lo stop alle mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche, la road map annunciata da Draghi per riaprire il paese passa per la fine dello stato di emergenza il 31 marzo. Ma sono allo studio allentamenti sul Green pass prima di quella data Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo lo stop alle mascherinee la riapertura delle discoteche, la road map annunciata da Draghi per riaprire il paesea per la fine dello stato di emergenza il 31. Ma sono allo studio allentamenti sulprima di quella data

