Fognini-Delbonis in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fabio Fognini contenderà il pass per le semifinali dell'Atp 250 di Buenos Aires 2022 a Federico Delbonis, tennista di casa ed esperto sulla terra rossa. L'azzurro, dopo un bye al primo turno, ha esordito nel migliore dei modi contro Pedro Martinez, piegando la resistenza dell'ostico avversario iberico in due set; sfida di tutt'altro livello, però, per l'italiano contro Delbonis, quasi una classica tra i due considerando che si tratti del decimo confronto tra circuito maggiore e Coppa Davis. L'argentino parte con i favori del pronostico in quanto fisicamente in condizioni migliori e generalmente beneficiario del pubblico di casa; sottovalutare le qualità di Fognini, però, risulta impossibile. Il talento del ligure, infatti, non gli preclude alcuna impresa, soprattutto ...

