Eutanasia. Anche mia madre è finita per una sua scelta che non era più vita. (Di venerdì 11 febbraio 2022) di Antonello Laiso. Le posizioni della chiesa sul nuovo emendamento in discussione alla camera circa le possibilità di una legge quantomeno che regolamenta sul suicidio assistito tema in questi giorni ripreso dopo una pausa le conosciamo. Ciò nonostante quelle grantiche posizioni della chiesa potrebeero influenzare quelle che dovrebbero per legge dello stato consentire o non Leggi su freeskipper (Di venerdì 11 febbraio 2022) di Antonello Laiso. Le posizioni della chiesa sul nuovo emendamento in discussione alla camera circa le possibilità di una legge quantomeno che regolamenta sul suicidio assistito tema in questi giorni ripreso dopo una pausa le conosciamo. Ciò nonostante quelle grantiche posizioni della chiesa potrebeero influenzare quelle che dovrebbero per legge dello stato consentire o non

Advertising

SimoneAlliva : Molto citato alla Camera il Papa su #eutanasia Forse prossimamente scopriranno anche le prediche sui migranti - lorepregliasco : Si toccheranno anche temi etici? Eutanasia, aborto, matrimonio egualitario, ddl Zan? #chetempochefa - Saverio1234S : «Legge eutanasia getterebbe nella disperazione anche i sani». La testimonianza di don Vincent Nagle - freeskipperIT : Eutanasia. Anche mia madre è finita per una sua scelta che non era più vita. - maranza59 : RT @mrtrevi: Nonostante le sollecitazioni della corte costituzionale, in Italia non si discute di eutanasia, ma si continua ad imporre la #… -