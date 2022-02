Entry list Atp Rio de Janeiro 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Entry list dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022, evento in programma dal 14 al 20 febbraio. L’azzurro Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open, guida il seeding del torneo brasiliano. Oltre al numero uno d’Italia, presenti sulla terra rossa sudamericana anche Ruud, Schwartzman, Thiem e Alcaraz. Al via anche altri due italiani, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Entry list ATP RIO DE Janeiro 2022 7 Berrettini, Matteo (ITA) 8 Ruud, Casper (NOR) 13 Schwartzman, Diego (ARG)16 Thiem, Dominic (AUT) 19 Garin, Cristian (CHI) 21 Carreno Busta, Pablo (ESP)26 Sonego, ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’dell’Atp 500 di Rio de, evento in programma dal 14 al 20 febbraio. L’azzurro Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open, guida il seeding del torneo brasiliano. Oltre al numero uno d’Italia,sulla terra rossa sudamericana anche Ruud, Schwartzman, Thiem e Alcaraz. Al via anche altri due, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp 500 di Rio deATP RIO DE7 Berrettini, Matteo (ITA) 8 Ruud, Casper (NOR) 13 Schwartzman, Diego (ARG)16 Thiem, Dominic (AUT) 19 Garin, Cristian (CHI) 21 Carreno Busta, Pablo (ESP)26 Sonego, ...

