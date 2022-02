Draghi chiude la porta ai partiti | “Io leader politico? Lo escludo | sono stato chiaro?” E sul rimpasto | “Squadra efficiente e va avanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “Io federatore di un centro? Lo“. Neanche due mesi fa Mariosi era autodefinito “un nonno al servizio delle istituzioni”, oggi si tira indietro da qualsiasishipca eseccamente laa chi lo sta cercando in queste ore. “Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando grande sollecitudine, ma vorrei rassicurarli che se decidessi di lavorare un lavoro lo trovo da solo…”. Così il presidente del Consiglio, rispondendo alle domande della conferenza stampa sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, si è rivolto alle forze politiche. E ha di fatto replicato ai tanti corteggiamenti arrivati in questi giorni dal centro e non solo. Tanto che, di fronte a una seconda domanda ...