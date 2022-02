Csm | Garofoli non partecipa a Cdm su riforma | ' sensibilità istituzionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Robertoha chiesto di nonre ai lavori del Consiglio dei ministri nel momento in cui si è cominciato a discutere delladel Csm. "Pur non essendoci ragioni di merito per astenersi dallazione - precisano fonti di Palazzo Chigi - perché le norme in discussione non si applicano (già in base al testo Bonafede) agli incarichi in corso, quindi né ané agli altri magistrati impegnati in questo governo, il sottosegretario ha chiesto di lasciare la Sala per".