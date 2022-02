CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2022 | restano pochi giorni per iscriversi al contest 1MNEXT

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono aperte le iscrizioni per, ildel CONCERTO DELROMA dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, che per l’ottavo anno consecutivo organizza l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. Le iscrizioni verranno chiuse alla mezzanotte di domenica 13 febbraio. Come ogni anno saranno 3 gli artisti vincitori diche, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone. Vincitori assoluti delle precedenti edizioni delsono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020) e Cargo (2021). Alsono ammessi tutti i generi musicali, ma non sono ammesse ...