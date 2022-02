Caso Zouma, Moyes non lo esclude dai convocati. Deschamps invece… (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Caso Zouma continua a far discutere. Il tecnico del West Ham convocherà il difensore per i prossimi impegni. Ma Deschamps… Secondo quanto riferito da RMC Sport, Didier Deschamps ha intenzione di escludere Kurt Zouma dalla lista dei convocati della Francia per i prossimi impegni, in seguito al Caso che ha visto coinvolto il giocatore. Discorso diverso invece per David Moyes, tecnico del West Ham, che ha annunciato che il giocatore sarà regolarmente a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilcontinua a far discutere. Il tecnico del West Ham convocherà il difensore per i prossimi impegni. Ma… Secondo quanto riferito da RMC Sport, Didierha intenzione dire Kurtdalla lista deidella Francia per i prossimi impegni, in seguito alche ha visto coinvolto il giocatore. Discorso diverso invece per David, tecnico del West Ham, che ha annunciato che il giocatore sarà regolarmente a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

