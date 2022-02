Cake Star Siena: vince Pasticceria Corsini (gallery) (Di venerdì 11 febbraio 2022) La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2022, stagione 5, ambientata a Siena, è stata vinta dalla Pasticceria Corsini, gestita da Roberto Corsini, una Pasticceria con ben 100 anni di storia, che oltre al dolce offre anche una vasta scelta di salato, con lievitati di vario tipo, la vera passione del titolare. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Toscana. Qui Bonucci Boulangerie di Serena, Le Follie di Arnolfo di Sandra e la Pasticceria Corsini di Roberto si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior Pasticceria della zona. Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2022, stagione 5, ambientata a, è stata vinta dalla, gestita da Roberto, unacon ben 100 anni di storia, che oltre al dolce offre anche una vasta scelta di salato, con lievitati di vario tipo, la vera passione del titolare. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Toscana. Qui Bonucci Boulangerie di Serena, Le Follie di Arnolfo di Sandra e ladi Roberto si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di migliordella zona. Le tre pasticcerie hanno tentato di conre i giudici e loro stessi avversari di avere tutte le ...

Advertising

APmagazineit : Cake Star, il ritorno delle Pasticcerie in sfida. #cakestar #realtime #damianocarrara #kariafollesa - chefcarrara : RT @Tele_nauta: #KatiaFollesa e #DamianoCarrara ancora in cerca delle migliori pasticcerie con #CakeStar sul canale Real Time - softglxm : Stasera ricomincia cake star ?? - prozac207 : @Valeria23549267 Cake star-Pasticcerie in Sfida. - Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:25) Cake Star Pasticcerie in sfida - Siena (Reality) #StaseraInTV 11/02/2022 #PrimaSerata #cakestarpasticcerieinsfida-siena -