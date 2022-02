Bomba Mediaset | Barbara D’Urso ruba il posto a Signorini al Grande Fratello Vip Alfonso distrutto per la decisione di Berlusconi

Leggi su cityroma

(Di sabato 12 febbraio 2022)approderà alVip per promuovere La pupa e il secchione. E’ da qualche giorno ormai che la conduttrice ha annunciato di essere alla conduzione del reality di Italia 1, il divertente esperimento che mette a confronto due mondi opposti: intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, si confrontano con avvenenti giovani che fanno della bellezza fisica il proprio punto di forza e che poco si interessano di temi di attualità e nozioni “scolastiche”. Pupe, secchioni e viceversa si trovano così a convivere e a competere per il montepremi in palio. Ovviamente adesso lavuole lanciare il programma e per farlo l’idea migliore è quella di ospitarealVip. Il reality ...