Bologna, i convocati di Mihajlovic per la sfida con la Lazio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati del suo Bologna per la sfida contro la Lazio di domani Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati del suo Bologna per la sfida contro la Lazio di domani alle ore 15: Portieri: Bardi, Molla, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sinisaha diramato la lista deidel suoper lacontro ladi domani Sinisaha diramato la lista deidel suoper lacontro ladi domani alle ore 15: Portieri: Bardi, Molla, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Italbasket : Ecco i nomi dei 2??4?? Azzurri convocati nella long list dal CT Meo Sacchetti che a febbraio affronteranno in una d… - CalcioPillole : #Bologna, i convocati di Mihajlovic per la sfida contro la #Lazio. - LazioNews_24 : I convocati di #Mihajlovic per #LazioBologna - CalcioNews24 : #Bologna i convocati di #Mihajlovic ?? - sportli26181512 : Convocati Bologna: ok Viola e Mbaye: Ecco i convocati del Bologna per la sfida con la Lazio: Mihajlovic recupera Vi… -