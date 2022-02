Zuppa di Porro 10 febbraio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 febbraio 2022)di. Draghi otttimista, financo sul Pnrr. Gli altri un po’ meno. Sì agli aiuti elettrici, ma no allo scostamento. Anche bonomi, quello di confindustria per caso, ha visto la luce. Per Rep invece la ripresa è a rischio. Renzi rinviato e rilancia. Report anceh Faraone dice di essere stato minacciato. Scarcerato Pittelli nel giorno del suo compleanno, ma dice giustamente la Maiola, dopo due anni e due mesi di carcerazione preventiva. Fusione nucleare, ma ai nostri continua a non piacere. E se piace a Salvini, beh per Cerasa resta sempre un populista.. Da Parigi a Londra via al green pass, da noi devi leggere la gazzetta ufficiale. La giornata del ricordo e gli insulti orrendi di quattro professori cialtroni e nagazionisti, qui sì che si può usare il termine. Tutti contro Montesano, compreso Sallusti, ma state davvero esagerando. Che ...