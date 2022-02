Verona continua a stupire in peggio: patrocina un concorso alla memoria di un gerarca fascista (non ci sono parole) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Difficile a credersi, ma Verona continua a distinguersi non certo per iniziative progressiste e democratiche. Sul volantino di un concorso scolastico dedicato al gerarca fascista Fulvio Balisti ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022) Difficile a credersi, maa distinguersi non certo per iniziative progressiste e democratiche. Sul volantino di unscolastico dedicato alFulvio Balisti ...

