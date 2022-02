Terremoto: due forti scosse in Emilia. Paura e gente in strada (Di giovedì 10 febbraio 2022) Due scosse di Terremoto hanno fatto tremare l'Emilia. La prima è stata avvertita alle 19.55 con epicentro a Bagnolo in Piano, magnitudo 4.0. Più forte la seconda, alle 21, a Correggio, 4.3, sentita anche a Modena, Parma e Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Duedihanno fatto tremare l'. La prima è stata avvertita alle 19.55 con epicentro a Bagnolo in Piano, magnitudo 4.0. Più forte la seconda, alle 21, a Correggio, 4.3, sentita anche a Modena, Parma e Bologna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DPCgov : #9febbraio?? Due scosse di #terremoto sono state avvertite in provincia di #ReggioEmilia. Sai come comportarti??? - DPCgov : #Terremoto #ReggioEmilia: dalle verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento a seguito delle d… - Agenzia_Ansa : FLASH I Due scosse di terremoto sono state avvertite tra le province di Modena e Reggio Emilia. Al Teatro comunale… - wywmnj : RT @GandolfGandalf: Che due palle, oggi ero contento perché ho finito di scrivere la tesi e niente ora ci sono pure le scosse di terremoto.… - RivettaElena : RT @DPCgov: #9febbraio?? Due scosse di #terremoto sono state avvertite in provincia di #ReggioEmilia. Sai come comportarti??? -