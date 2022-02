Stagione venatoria. Denunciati 7 cacciatori: sequestri e sanzioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anche negli ultimi giorni di questa Stagione venatoria, conclusasi lo scorso 9 febbraio, i reparti Carabinieri Forestale sono stati impegnati nel contrasto alle pratiche di caccia illegali, il cosiddetto “bracconaggio”. Nel corso di tale attività, disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, i militari hanno svolto controlli in tutto il territorio della provincia ionica, maggiormente nelle aree percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni e nelle aree protette individuate sia dalla normativa europea, ovvero i siti Rete Natura 2000, sia da quella nazionale e/o regionale. Molte operazioni si sono mostrate impegnative e delicate, poiché bracconieri particolarmente ingegnosi hanno posizionato i richiami acustici in casse di acciaio blindate al fine di evitare l’asportazione degli stessi. A Massafra, in località Boara, i militari della ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anche negli ultimi giorni di questa, conclusasi lo scorso 9 febbraio, i reparti Carabinieri Forestale sono stati impegnati nel contrasto alle pratiche di caccia illegali, il cosiddetto “bracconaggio”. Nel corso di tale attività, disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, i militari hanno svolto controlli in tutto il territorio della provincia ionica, maggiormente nelle aree percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni e nelle aree protette individuate sia dalla normativa europea, ovvero i siti Rete Natura 2000, sia da quella nazionale e/o regionale. Molte operazioni si sono mostrate impegnative e delicate, poiché bracconieri particolarmente ingegnosi hanno posizionato i richiami acustici in casse di acciaio blindate al fine di evitare l’asportazione degli stessi. A Massafra, in località Boara, i militari della ...

TarantiniTime : Stagione venatoria. Denunciati 7 cacciatori: sequestri e sanzioni - CandelliAngelo : Stagione venatoria 2021/2022: controlli del reparto CC Forestale in provincia di Taranto - Canale189 : Stagione venatoria 2021/2022: controlli del reparto CC Forestale in provincia di Taranto - Emilystellaemi2 : RT @mdipatrizi5: @AdozioniX @Emilystellaemi2 Ora che la stagione venatoria è chiusa in Spagna ,questi meravigliosi esseri senzienti verrann… - mdipatrizi5 : @AdozioniX @Emilystellaemi2 Ora che la stagione venatoria è chiusa in Spagna ,questi meravigliosi esseri senzienti verranno TRUCIDATI . -

Ultime Notizie dalla rete : Stagione venatoria TARANTO: I CONTROLLI DEI CARABINIERI FORESTALI PER CONTRASTARE LA CACCIA ILLEGALE ... non solo come patrimonio indisponibile dello Stato, ma anche per l'ambiente da salvaguardare per le future generazioni, proseguiranno anche a stagione venatoria chiusa per impedire che i bracconieri ...

Bracconaggio: gli esiti dell'attività di controllo dei Carabinieri Forestale TARANTO - Anche negli ultimi giorni di questa stagione venatoria, conclusasi lo scorso 9 febbraio, i reparti Carabinieri Forestale sono stati impegnati nel contrasto alle pratiche di caccia illegali, il cosiddetto "bracconaggio". Nel corso di ...

Le date della stagione venatoria vanno cambiate Green Planner Lombardia, riunita la Consulta Faunistico-Venatoria regionale Solo risolvendo la questione delle tolleranze dimensionali si potrà dare certezza e serenità ai cacciatori per la prossima stagione venatoria ma tra gli astanti, nonostante le sollecitazioni del ...

Richiami acustici illegali per volatili: denunciato cacciatore Anche negli ultimi giorni di questa stagione venatoria, conclusasi lo scorso 9 febbraio, i reparti Carabinieri Forestale sono stati impegnati nel contrasto alle pratiche di caccia illegali, il ...

... non solo come patrimonio indisponibile dello Stato, ma anche per l'ambiente da salvaguardare per le future generazioni, proseguiranno anche achiusa per impedire che i bracconieri ...TARANTO - Anche negli ultimi giorni di questa, conclusasi lo scorso 9 febbraio, i reparti Carabinieri Forestale sono stati impegnati nel contrasto alle pratiche di caccia illegali, il cosiddetto "bracconaggio". Nel corso di ...Solo risolvendo la questione delle tolleranze dimensionali si potrà dare certezza e serenità ai cacciatori per la prossima stagione venatoria ma tra gli astanti, nonostante le sollecitazioni del ...Anche negli ultimi giorni di questa stagione venatoria, conclusasi lo scorso 9 febbraio, i reparti Carabinieri Forestale sono stati impegnati nel contrasto alle pratiche di caccia illegali, il ...