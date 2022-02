Spalla bloccata e braccio fasciato: le condizioni di Lozano ed il recupero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le condizioni di Hirving Lozano preoccupano il Napoli, il giocatore si è infortunato durante la sfida Messico-Panama. I tempi di recupero per Lozano sono ancora indefiniti il giocatore sta tentando la strada della terapia conservativa, per posticipare l’intervento chirurgico. Il Napoli sta valutando questa possibilità ed al momento tiene il giocatore a riposo, anche perché l’infortunio in Messico-Panama è stato veramente brutto. Lozano sarà l’unico assente in Napoli-Inter, sfida scudetto che si gioca sabato allo stadio Diego Armando Maradona. L’attaccante messicano è stato già visitato dallo staff medico azzurro e per ora si sta percorrendo la strada della terapia conservativa. Come sta Lozano Maggio informazioni sulle condizioni di Lozano, vengono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ledi Hirvingpreoccupano il Napoli, il giocatore si è infortunato durante la sfida Messico-Panama. I tempi dipersono ancora indefiniti il giocatore sta tentando la strada della terapia conservativa, per posticipare l’intervento chirurgico. Il Napoli sta valutando questa possibilità ed al momento tiene il giocatore a riposo, anche perché l’infortunio in Messico-Panama è stato veramente brutto.sarà l’unico assente in Napoli-Inter, sfida scudetto che si gioca sabato allo stadio Diego Armando Maradona. L’attaccante messicano è stato già visitato dallo staff medico azzurro e per ora si sta percorrendo la strada della terapia conservativa. Come staMaggio informazioni sulledi, vengono ...

