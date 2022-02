Sotto il Monte tra le prime tappe del prete no vax | il parroco | “Lo riceverò | ma non voglio cortei”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “ilè terra di pellegrini. Accoglierò e ascolterò don Emanuele come chiunque altro, a una condizione: il sagrato della nostra chiesa non diventi il pulpito di un corteo no vax”. Don Claudio Dolcini,diil, ha le idee molto chiare. “Sono stato contattato via mail da una collaboratrice di don Emanuele, per chiedermi se poteva venire nella nostra parrocchia – dice -. Se vorrà parleremo e pregheremo insieme, ma non ospiteremo alcun tipo di manifestazione. Non faremo da cassa di risonanza a nessuna ideologia”. Venerdì mattina, 11 febbraio, prenderà il via il pellegrinaggio annunciato da don Emanuele Personeni per difendere i diritti delle persone non vaccinate. Alle 7,30 il sacerdote partirà dalla chiesa della sua parrocchia, Ambivere, prima di incamminarsi verso Mapello e ...