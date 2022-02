Scuola e Covid, Simeone: “Approvata la mozione per l’installazione dei sanificatori d’aria” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Un importante risultato è stato raggiunto oggi in consiglio regionale con l’approvazione della mozione a firma del gruppo di Forza Italia, e condivisa da molti consiglieri di maggioranza ed opposizione, a tutela della salute degli studenti del Lazio. Con questo atto impegniamo il presidente della Regione Zingaretti e gli assessori competenti a mettere in atto ogni iniziativa, nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici, al fine di definire, anche in accordo con i Comuni e gli Enti interessati, un piano, e relativo cronoprogramma, per l’installazione di apparecchi di sanificazione dell’aria e impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno delle scuole del Lazio con priorità per materne, primarie e secondarie di primo grado, nonché le risorse necessarie ad attuarlo”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Un importante risultato è stato raggiunto oggi in consiglio regionale con l’approvazione dellaa firma del gruppo di Forza Italia, e condivisa da molti consiglieri di maggioranza ed opposizione, a tutela della salute degli studenti del Lazio. Con questo atto impegniamo il presidente della Regione Zingaretti e gli assessori competenti a mettere in atto ogni iniziativa, nel rispetto dell’autonomia degli istituti scolastici, al fine di definire, anche in accordo con i Comuni e gli Enti interessati, un piano, e relativo cronoprogramma, perdi apparecchi di sanificazione dell’aria e impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno delle scuole del Lazio con priorità per materne, primarie e secondarie di primo grado, nonché le risorse necessarie ad attuarlo”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in ...

