Sanchez titolare con il Napoli: Lautaro trema (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alexis Sanchez in campo da titolare per la sfida scudetto Napoli-Inter: il cileno può prendere il posto di Lautaro Martinez. L’attaccante ex Barcellona sta giocando sempre meglio e sembra in ottima condizione fisica. Il giocatore cileno in Coppa Italia ha segnato un bellissimo gol, che porta Simone Inzaghi ad avere un dubbio per quanto riguarda la coppia d’attacco dell’Inter per sfida col Napoli. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Un cileno sta andando su e un argentino inizia a cadere giù (e deve pure pagare una multa per le isterie del dopo derby). L’esplosione di Sanchez in Coppa Italia è arrivata nel momento in cui Lautaro sta dando segni di appannamento: visti i chiari di luna e i tanti impegni all’orizzonte, l’argentino dovrà tornare presto in sé per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alexisin campo daper la sfida scudetto-Inter: il cileno può prendere il posto diMartinez. L’attaccante ex Barcellona sta giocando sempre meglio e sembra in ottima condizione fisica. Il giocatore cileno in Coppa Italia ha segnato un bellissimo gol, che porta Simone Inzaghi ad avere un dubbio per quanto riguarda la coppia d’attacco dell’Inter per sfida col. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Un cileno sta andando su e un argentino inizia a cadere giù (e deve pure pagare una multa per le isterie del dopo derby). L’esplosione diin Coppa Italia è arrivata nel momento in cuista dando segni di appannamento: visti i chiari di luna e i tanti impegni all’orizzonte, l’argentino dovrà tornare presto in sé per ...

