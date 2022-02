Rinnovo Sanchez, ora l’Inter riflette sulla sua permanenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sanchez, futuro ancora in nerazzurro? l’Inter si guarda intorno e valuta il futuro dell’attaccante cileno: possibile il Rinnovo Stagione sulle montagne russe quella di Alexis Sanchez, che rispetto ai due anni precedenti di avventura nerazzurra ha trovato il campo con sempre più continuità. L’addio in estate sembrava scontato, ora lo sembra un po’ meno, e l’Inter potrebbe pensare di proseguire con l’attaccante cileno ancora per una stagione, ovvero fino almeno alla naturale scadenza del contratto a giugno 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022), futuro ancora in nerazzurro?si guarda intorno e valuta il futuro dell’attaccante cileno: possibile ilStagione sulle montagne russe quella di Alexis, che rispetto ai due anni precedenti di avventura nerazzurra ha trovato il campo con sempre più continuità. L’addio in estate sembrava scontato, ora lo sembra un po’ meno, epotrebbe pensare di proseguire con l’attaccante cileno ancora per una stagione, ovvero fino almeno alla naturale scadenza del contratto a giugno 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

imepicbrozo77 : RT @AmalaTV_: GdS - Ipotesi rinnovo per #Sanchez. Il cileno è il beniamino dei tifosi e, ora che sta bene fisicamente, dimostra che a 33 an… - news24_inter : Rinnovo per #Sanchez? ??? - sanchez_strada : @ilcozzaronero @totofaz @Matador1337 L’importante è il rinnovo di Perisic, che tra campo e spogliatoio ha sicuramen… - tifoneumanoide : @InterOlogy1908 @Gazzetta_it Non sono per niente d'accordo col rinnovo di Sanchez, che chiaramente è ben diverso da… - sanchez_strada : @Matador1337 Lui e Brozo sono gli UNICI rinnovi da fare… qui sto leggendo follie come rinnovo ad Handanovic, prolun… -