Report | Ranucci | “Scoop Riformista? Bufala vecchia”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Presentata comeunagià passata in giudicato. L’audio che mi riguarda era stato presentato dal sindaco Flavio Tosi ai magistrati con l’intento di fermare un’inchiesta su di lui”. E’ quanto scrive su Facebook il conduttore diSigfrido. Aggiunge il conduttore di: “Tosi mi aveva fatto registrare dai suoi uomini nel 2014. Era stato manipolato secondo una perizia e Tosi era stato condannato per diffamazione nei miei confronti a circa 2 anni. La stessa denuncia che prenderà Aldo Torchiaro e il suo direttore”. E precisa ancora Sigfrido: “la presunta fonte ben informata interna a #non è informata. Le fatture non le fae ogni materiale è sottoposto a controllo. Questo il terzo dossier ...

Advertising

reportrai3 : MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il tes… - AzzolinaLucia : #Report fa un’informazione qualificata, competente, indipendente. E spesso scomoda. In una parola fa giornalismo (e… - ItaliaViva : Report, @davidefaraone: 'Ranucci mi mandò messaggi minacciosi, la Rai prenda posizione' - miriamartemisya : RT @reportrai3: MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il testo integ… - Mariari30057064 : RT @reportrai3: MILENA GABANELLI DALLA PARTE DI SIGFRIDO RANUCCI: «CONTRO DI LUI ATTACCHI INFAMI, VOGLIONO SPUNTARE REPORT» Il testo integ… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Ranucci

Il Riformista lo presenta come uno scoop esclusivo: il conduttore di, Sigrifido, 'ha offerto dei soldi ad alcuni free lance che gli proponevano dei filmati per demolire la reputazione di un politico del Nord Italia. Non solo offriva soldi, ma li ...E' quanto emerge dalcompetenze 2022 realizzato da Iia - Italian insurtech association, ... "Il gap di competenze tech e digitali commenta SimoneBrandimarte, presidente di Iia resta una ...Le fatture non le fa Report e ogni materiale è sottoposto a controllo. Questo il terzo dossier falso sul sottoscritto”. Nell’articolo si parla di un “metodo con il quale si fabbricavano dossier a ...“Lo scoop del Riformista getta gravi ombre sul conduttore di Report , Sigfrido Ranucci. Dopo l’episodio dei messaggi intimidatori al sottoscritto arriva la notizia, in un articolo firmato da Aldo ...