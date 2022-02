Report, le accuse di Faraone a Ranucci: «Ha mandato anche a me messaggi con minacce» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un altro eletto accusa il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il senatore Davide Faraone di Italia viva ha detto che la mattina del 25 novembre scorso ha ricevuto via Whatsapp da un numero sconosciuto l’accusa di avergli gettato fango addosso dopo la lettera anonima con le accuse di molestie che il renziano aveva depositato in commissione di vigilanza. «Ho dossier su di voi tutti» e, ancora, «vi scateno contro le mie telecamere», sono i messaggi che Faraone ha raccontato all’AdnKronos. Il giorno prima Ranucci aveva scritto dei messaggi anche al deputato forzista Andrea Ruggieri, che li ha resi noti parlando di minacce. La mattina seguente, come spiega Faraone, il giornalista scrisse ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un altro eletto accusa il conduttore diSigfrido. Il senatore Davidedi Italia viva ha detto che la mattina del 25 novembre scorso ha ricevuto via Whatsapp da un numero sconosciuto l’accusa di avergli gettato fango addosso dopo la lettera anonima con ledi molestie che il renziano aveva depositato in commissione di vigilanza. «Ho dossier su di voi tutti» e, ancora, «vi scateno contro le mie telecamere», sono icheha raccontato all’AdnKronos. Il giorno primaaveva scritto deial deputato forzista Andrea Ruggieri, che li ha resi noti parlando di. La mattina seguente, come spiega, il giornalista scrisse ...

