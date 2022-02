RB Lipsia vs FC Koln | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio due squadre ai margini delle direttrici europee si affrontano nella prima azione di Bundesliga del fine settimana quando l’RB Leipzig accoglie l’FCalla Red Bull Arena. I padroni di casa sono al settimo posto in classifica, un punto e un posto dietro gli ospiti, essendo stati superati dai loro prossimi avversari dopo i diversi risultati dello scorso fine settimana. Il calcio di inizio di RBvs FCè previsto alle 20:30 Prepartita RBvs FC: a che punto sono le due squadre? RBLa serie di vittorie consecutive dell’RB– forse prevedibile – si è interrotta in casa dei campioni in carica e dell’attuale capolista Bayern Monaco lo scorso fine settimana. È stato un tentativo valoroso della squadra in ...