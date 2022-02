Pozzuoli, 3 scosse in pochi minuti: la terra continua a tremare nel napoletano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Trema ancora la provincia di Napoli, sciame sismico nella serata di ieri. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato diverse scosse, nella giornata di ieri 9 febbraio, tra le ore 19.30 alle 20, nel golfo di Pozzuoli. La più significativa è stato quella di magnitudo 2.2 registrata alle 20:05 con profondità 4,82 km. Terremoto a Pozzuoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Trema ancora la provincia di Napoli, sciame sismico nella serata di ieri. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato diverse, nella giornata di ieri 9 febbraio, tra le ore 19.30 alle 20, nel golfo di. La più significativa è stato quella di magnitudo 2.2 registrata alle 20:05 con profondità 4,82 km. Terremoto aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : Sciame sismico a Pozzuoli: altre 4 scosse ieri sera #UltimeNotizie - juornoit : #Juorno #terremoto, scosse nell’area flegrea. Nessun danno ma un po’ di paura a Pozzuoli - paolochiariello : #Juorno #terremoto, scosse nell’area flegrea. Nessun danno ma un po’ di paura a Pozzuoli - CronacaFlegrea : Trema la terra a Pozzuoli e nei Campi Flegrei: 5 scosse, una di magnitudo 2.2 - duevli : mi fa ridere perché non appena arriva il terremoto in qualche altra parte d'italia va subito in tendenza mentre a p… -