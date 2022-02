Pegno rotativo per i produttori di olio d'oliva (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da qualche giorno anche chi produce olio extravergine d'oliva Dop e Igp può beneficiare del Pegno rotativo, uno strumento finanziario introdotto con il decreto legge Cura Italia per dare liquidità ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da qualche giorno anche chi produceextravergine d'Dop e Igp può beneficiare del, uno strumento finanziario introdotto con il decreto legge Cura Italia per dare liquidità ...

Advertising

PISAinVIDEO : Olio, via al pegno rotativo. Neri (Confagricoltura Toscana): “Boccata d’ossigeno dopo l’aumento dei costi” - NewsToscana : Olio, via al pegno rotativo. Neri (Confagricoltura Toscana): “Boccata d’ossigeno dopo l’aumento dei costi” --> Le a… - GazzChianti : FIRENZE - Olio, via al pegno rotativo. Neri (@Confagricoltura Toscana): “Boccata d’ossigeno”. Le aziende che produc… - SiciliaAgricolt : Dal pegno rotativo oltre 60 milioni di euro per il comparto vitivinicolo - food_comm : Via al pegno rotativo per oli dop e igp - -