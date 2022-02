Papa Francesco sarà a Malta il 2 e il 3 aprile 2022

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Città del Vaticano – “Accogliendo l’invito del Presidente della Repubblica di, delle Autorità e della Chiesa Cattolica del Paese,compirà un Viaggio Apostolico anei giorni 2 e 3, visitando le città di La Valletta, Rabat, Floriana e l’isola di Gozo”. Lo fa sapere, in una nota, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, specificando che “il programma e gli ulteriori dettagli della visita saranno resi noti prossimamente”. La visita del Santo Padre aera stata fissata per il 31 maggio 2020, ma poi tutto è stato rinviato a causa della pandemia. Quello nell’isola del Mediterraneoil 36.mo viaggio apostolico diBergoglio, cheanche il terzo ...

