Advertising

Mediagol : Palermo, rebus portiere: Pelagotti-Massolo, contro la Juve Stabia a chi toccherà? - ILOVEPACALCIO : Il dubbio sta passando nella testa di Baldini. Palermo, rebus portiere tra Pelagotti e Massolo - tifosipalermoit : Nel calcio di oggi con organici ampi è fisiologico che ogni settimana possa esserci qualche rotazione; è raro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo rebus

... per il tecnico è quindi lecito pensare a un'alternanza, anche perché Massolo è stato preso in estate proprio per rendere possibile un ballottaggio che nei primi due anni del nuovonon c'è ...Un belper Baldini che, nel match contro le "vespe" giallonese di mister Sottili cercherà di ...- Juve Stabia, dirige Collu di Cagliari A dirigere- Juve Stabia sarà l'arbitro ...Rebus portiere in casa Palermo. "Pelagotti e Massolo ora sono alla pari". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle possibili scelte di Silvio Baldini ...otto nuove scuole calcio del territorio nel circuito Palermo 11:58Palermo-Juve Stabia: al via la vendita dei biglietti 11:06Palermo e il caso terzini: per Baldini è un rebus ...