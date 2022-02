Napoli, Manfredi: “Bene impegno governo per Palazzo Reale” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Avevo seguito con il ministro Franceschini l’iter e il ministro mi aveva aggiornato costantemente. Lo ringrazio per l’impegno per la città perché Palazzo Reale è una parte fondamentale del rilancio di Napoli che rinasce con grandi investimenti e con l’impegno del governo’‘. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta l’assegnazione di 23 milioni di euro da parte del governo nell’ambito del piano strategico ‘Cantieri della cultura’ per la riqualificazione di Palazzo Reale. Manfredi, nel sottolineare che Palazzo Reale è ”uno dei grandi monumenti simbolo che aveva bisogno di un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– ”Avevo seguito con il ministro Franceschini l’iter e il ministro mi aveva aggiornato costantemente. Lo ringrazio per l’per la città perchéè una parte fondamentale del rilancio diche rinasce con grandi investimenti e con l’del’‘. Così il sindaco di, Gaetano, commenta l’assegnazione di 23 milioni di euro da parte delnell’ambito del piano strategico ‘Cantieri della cultura’ per la riqualificazione di, nel sottolineare cheè ”uno dei grandi monumenti simbolo che aveva bisogno di un ...

