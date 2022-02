Marino: «Parlo io, così non squalificano Gasperini. Sul gol del 2-3 errore gravissimo, capita sempre più spesso» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino. «Parlo io e non Gasperini, così non lo squalificano. Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite in cui hai la sensazione che il campo sia in salita, diventa tutto difficile e gli episodi non ti danno mai ragione, non voglio entrare nel dettaglio dei rigori, la Fiorentina contro di noi ha sempre rigori. Non voglio entrare nell’analisi se c’erano o no. Mi è spiaciuta la dinamica del terzo gol con un fallo che forse non c’era o non era un fallo di gioco. Se de Roon rimette in gioco il giocatore della Fiorentina vuol dire che in 52 anni non ho capito niente di fuorigioco». «Se c’era, per l’arbitro non vedere un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset il direttore generale dell’Atalanta, Umberto. «io e nonnon lo. Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite in cui hai la sensazione che il campo sia in salita, diventa tutto difficile e gli episodi non ti danno mai ragione, non voglio entrare nel dettaglio dei rigori, la Fiorentina contro di noi harigori. Non voglio entrare nell’analisi se c’erano o no. Mi è spiaciuta la dinamica del terzo gol con un fallo che forse non c’era o non era un fallo di gioco. Se de Roon rimette in gioco il giocatore della Fiorentina vuol dire che in 52 anni non ho capito niente di fuorigioco». «Se c’era, per l’arbitro non vedere un ...

Advertising

sportface2016 : +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravis… - Cristoincroce1 : RT @sportface2016: +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravissimo… - _enz29 : RT @sportface2016: +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravissimo… - Domelol96 : RT @sportface2016: +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravissimo… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravissimo… -