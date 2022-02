Mahmood e Blanco, dopo La Vita in Diretta non vanno neanche da Vespa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Reduci dalla vittoria del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono diventati anche i protagonisti di alcune polemiche (soprattutto social) per un paio di episodi che non sono di certo passati inosservati. dopo aver negato un’intervista all’inviata de La Vita in Diretta, Anna Maria Prina, i due artisti avrebbero liquidato l’invito al programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, con un secco “No”. Mahmood e Blanco, il no a Bruno Vespa Non sono passate troppe ore dall’episodio andato in onda a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, in cui l’inviata Anna Maria Prina ha cercato di intervistare i due vincitori di Sanremo fuori dall’aeroporto di Roma con scarsi risultati. I due ragazzi, infatti, ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 febbraio 2022) Reduci dalla vittoria del Festival di Sanremo 2022,sono diventati anche i protagonisti di alcune polemiche (soprattutto social) per un paio di episodi che non sono di certo passati inosservati.aver negato un’intervista all’inviata de Lain, Anna Maria Prina, i due artisti avrebbero liquidato l’invito al programma di Bruno, Porta a Porta, con un secco “No”., il no a BrunoNon sono passate troppe ore dall’episodio andato in onda a Lain, condotta da Alberto Matano, in cui l’inviata Anna Maria Prina ha cercato di intervistare i due vincitori di Sanremo fuori dall’aeroporto di Roma con scarsi risultati. I due ragazzi, infatti, ...

