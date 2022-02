Magrini (Aifa): "Non ci sarà una quarta dose ma si va verso un richiamo annuale" (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Il quarto vaccino, "non sarà una 4/a dose ma un richiamo, speriamo annual e" e "dovremo fraternizzare anche quello". Così Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa , ad Elisir, su Rai Tre. "L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Il quarto vaccino, "nonuna 4/ama un, speriamo annual e" e "dovremo fraternizzare anche quello". Così Nicola, direttore generale dell', ad Elisir, su Rai Tre. "L'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il quarto vaccino, 'non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale' e 'dovremo fraternizzare anche con… - Agenpress : Covid. Magrini (Aifa). Non ci sarà la quarta dose, ma un richiamo annuale. Efficacia vaccini meglio del previsto… - peucezia : RT @Agenzia_Ansa: Il quarto vaccino, 'non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale' e 'dovremo fraternizzare anche con quello… - npedelini : RT @laltrodiego: Ci trattano come dei cogIioni. •Aifa, Magrini: 'Non ci sarà una quarta dose ma un RICHIAMO ANNUALE' P.S.: in sostanza ha… - SanMasso2 : RT @TipoNomeForma: Obbligo di vaccinazione annuale per tutti, pena esclusione permanente dalla società civile? Non scherziamo. https://t.… -