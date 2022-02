LIVE Skeleton | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Grotheer al momento in testa | tra pochissimo gli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della gara – Il medagliere olimpico 3.04 1’01?05, ottavo tempo per Bagnis! Buon inizio di gara. 3.04 Perde qualcosina in curva 5 e 6. 3.03 Partito bene l’azzurro. 3.03 Ecco Amedeo Bagnis! 3.02 Il 22enne ucraino non va oltre il dodicesimo tempo: 1’01?63. 3.01 Ora l’ucraino Heraskevych; a seguire, i dueBagnis e Gaspari. 3.00 1’01?36, undicesimo tempo per Maier. 2.59 Tocca al quattordicesimo atleta, l’austriaco Maier. 2.58 1’00?87, settimo tempo. 2.57 Tocca al tedesco Gassner. 2.55 1’00?48, terzo tempo. Alle spalle didunque, al, ci sono due russi: Alexander Tretiakov (+0.36) e, appunto, Evgeniy Rukosuev (+0.48). 2.54 Ora il russo Rukosuev. 2.53 Settimo tempo per Yun! Distacco importante già da questa prima manche! ...