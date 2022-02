LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa, bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.14 Il tedesco Simon Jocher, discesista puro, è tredicesimo a +2”68. 4.12 Aerni completa il disastro elvetico: ultimo a +3”91, addio sogni di gloria! 4.11 +1”59 a metà pista per Aerni… 4.10 La gara sta prendendo una piega interessante… Se in slalom Kilde conservasse il vantaggio di 1”92 su Pinturault potrebbe scippare l’alloro al transalpino! Ma seguiamo la prova di Luca Aerni, Campione del Mondo in Combinata 5 anni fa. 4.08 Errore clamoroso di Meillard!! Non è uscito ma che disastro, ultimo a +2”79! La medaglia è andata… 4.06 Partito l’elvetico Loic Meillard, altro candidato al podio. 4.05 Attenzione!! Pinturault deludentissimo, è nono a +1”92. Gli austriaci Strolz e Schwarz ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.14 Il tedesco Simon Jocher, discesista puro, è tredicesimo a +2”68. 4.12 Aerni completa il disastro elvetico: ultimo a +3”91, addio sogni di gloria! 4.11 +1”59 a metà pista per Aerni… 4.10 La gara sta prendendo una piega interessante… Se in slalomconservasse il vantaggio di 1”92 supotrebbe scippare l’alloro al trans! Ma seguiamo la prova di Luca Aerni, Campione del Mondo in5 anni fa. 4.08 Errore clamoroso di Meillard!! Non è uscito ma che disastro, ultimo a +2”79! La medaglia è andata… 4.06 Partito l’elvetico Loic Meillard, altro candidato al podio. 4.05 Attenzione!!ntissimo, è nono a +1”92. Gli austriaci...

