L’indagine | un italiano su due ritiene che le donne abbiano limiti sul lavoro

(Adnkronos) – Per gli italiani le donne hanno dei limiti quando si parla di accesso alle professioni e al mondo del lavoro. Colpa della loro scarsa forza, resistenza e capacità fisica (46.9% – e lo pensano anche le donne: 43%) o del loro carattere (27.9%). Tanto che una donna su quattro crede che carriera lavorativa, leadership politica, guadagno da lavoro siano 'naturalmente' a maggiore appannaggio degli uomini. Ecco perché la parità di genere è ancora un miraggio per la metà degli italiani (49,8%), non solo sul lavoro. Sono alcuni dei dati dell'indagine Inclusion condotta da AstraRicerche per Gilead Sciences su un campione rappresentativo della popolazione italiana, resi noti in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze

