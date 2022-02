Le statistiche fake di Cassano e Adani: «Nelle ultime 10 partite la Lazio è la miglior difesa della A» (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il calcio è bello perché ognuno può dire la sua, così si dice. E finché restiamo nell’ambito delle opinioni, ogni opinione è legittima. Quando si parla di numeri, però, i numeri non possono mentire. Sono quelli, che piaccia o meno. Dicono verità spesso incontrovertibili. Ebbene, pur di difendere il bel giuoco di Maurizio Sarri, che – a differenza di Mourinho, per non parlare di Allegri il male assoluto – sta costruendo un vero “percorso” alla Lazio, alla Bobo tv si sono inventati che i biancocelesti hanno la migliore difesa del campionato Nelle ultime dieci partite. Cassano lo dice ad Adani col tono di chi ne sa una più del diavolo: «lo sai, Lele, chi ha la miglior difesa delle ultime dieci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il calcio è bello perché ognuno può dire la sua, così si dice. E finché restiamo nell’ambito delle opinioni, ogni opinione è legittima. Quando si parla di numeri, però, i numeri non possono mentire. Sono quelli, che piaccia o meno. Dicono verità spesso incontrovertibili. Ebbene, pur di difendere il bel giuoco di Maurizio Sarri, che – a differenza di Mourinho, per non parlare di Allegri il male assoluto – sta costruendo un vero “percorso” alla, alla Bobo tv si sono inventati che i biancocelesti hanno ladel campionatodiecilo dice adcol tono di chi ne sa una più del diavolo: «lo sai, Lele, chi ha ladelledieci ...

Advertising

napolista : Le statistiche fake di Cassano e Adani: «Nelle ultime 10 partite la Lazio è la miglior difesa della A» (VIDEO) Per… - _luca6_ : @FusatoRiccardo Statistiche secondo tempo. Domina cosa porca di quella vacca impastata... Sei un giornalista non u… - GiovanniCagnol1 : @gred_vet Ah si? allora avremmo circa 9000 decessi in più a gennaio rispetto alla media quinquennale. Giusto? pe… - MAUPAP : @vecchietta73 @Azzurra156 @fiori_gio @Roby86341796 Questa chi gliel’ha raccontata? I sanitari non hanno nessun inte… -

Ultime Notizie dalla rete : statistiche fake Viaggio nella fabbrica degli hacker russi L'arsenale dell'Ira ormai prevedeva video, meme, infografiche, articoli, interviste e statistiche, ... Scritto dal giornalista Adrian Chen, il pezzo cominciava con la descrizione di una fake news ...

Roma, Ndombele o Kamara: Mourinho in pressing Dando un'occhiata alle statistiche di Roma - Lecce, la classifica dei passaggi sbagliati è guidata ... Una notizia fake che cambia poco la sostanza. Le parole dei giorni scorsi ('Con il mercato aperto ...

Giornalisti nel mirino. Con il Covid c'è chi "scoppia" Ticinonline Sanità sarda nel caos: tanti positivi ricoverati negli ospedali Covid free Una fake news marchiata Giunta Solinas ... La Sardegna dichiara di avere 361 pazienti covid ricoverati ma in realtà sfuggono a queste statistiche oltre 150 positivi ricoverati in ospedali solo ...

Fake news: 7 consigli per riconoscerle… ed evitarle Tra fonti, link affidabili, attenzione ai dettagli e tool specializzati, Kaspersky fornisce alcuni consigli per riconoscere (ed evitare) le fake news.

L'arsenale dell'Ira ormai prevedeva video, meme, infografiche, articoli, interviste e, ... Scritto dal giornalista Adrian Chen, il pezzo cominciava con la descrizione di unanews ...Dando un'occhiata alledi Roma - Lecce, la classifica dei passaggi sbagliati è guidata ... Una notiziache cambia poco la sostanza. Le parole dei giorni scorsi ('Con il mercato aperto ...Una fake news marchiata Giunta Solinas ... La Sardegna dichiara di avere 361 pazienti covid ricoverati ma in realtà sfuggono a queste statistiche oltre 150 positivi ricoverati in ospedali solo ...Tra fonti, link affidabili, attenzione ai dettagli e tool specializzati, Kaspersky fornisce alcuni consigli per riconoscere (ed evitare) le fake news.