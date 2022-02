Lazio, Immobile sta bene, nessun problema grave al piede. Ciro punta il Bologna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ciro c'è e mette il Bologna nel mirino . Un pò di dolore al collo del piede destro dopo il pestone di Kalulu nella sfida di coppa Italia contro il Milan. Non risultano lesioni, un sospiro di sollievo ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022)c'è e mette ilnel mirino . Un pò di dolore al collo deldestro dopo il pestone di Kalulu nella sfida di coppa Italia contro il Milan. Non risultano lesioni, un sospiro di sollievo ...

Advertising

sportface2016 : #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - SkySport : Immobile, l'infortunio in Milan-Lazio non è grave #SkySport #Immobile #Lazio - docdav74 : RT @CucchiRiccardo: Un augurio di pronto recupero a Ciro #Immobile e un Forza Lazio di quelli che vengono dal cuore, quando le cose non van… - csch78 : RT @CucchiRiccardo: Un augurio di pronto recupero a Ciro #Immobile e un Forza Lazio di quelli che vengono dal cuore, quando le cose non van… - infoitsport : Sospiro di sollievo Lazio: Immobile potrebbe esserci già col Bologna -