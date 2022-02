Kurt Zouma | il calciatore prende a calci il suo gatto VIDEO

Advertising

fattoquotidiano : West Ham, il calciatore Kurt Zouma prende a calci il gatto: multa da 300mila euro. L’Adidas gli toglie la sponsoriz… - Novella_2000 : Zouma del West Ham prende a calci un gatto, multa record e fuga degli sponsor: il video fa il giro del web - RADIOBRUNO1 : Il video delle violenze è diventato virale, suscitando profonda indignazione ?? #KurtZouma #GranBretagna #WestHam… - ContropiedeA : L'Inghilterra ha risposto con la raccolta di oltre 80.000 firme per chiedere l'incriminazione di Kurt Zouma e la po… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il West Ham Multa Kurt Zouma con due settimane di stipendio, circa 300.000 euro lorid, per il video i… -

Ultime Notizie dalla rete : Kurt Zouma

Piove sul bagnato per. Il difensore ex Chelsea è finito al centro delle polemiche per il prendendoli a schiaffi e calci. Immagini vergognose e inaccettabili che hanno costretto il West Ham, suo attuale club, a ...Il video che vede il giocatore del West Ham maltrattare il suo gatto è divenuto virale in niente così come l'indignazione, ex giocatore del Chelsea e attualmente al West Ham United, è stato messo fuori rosa dopo che ha deciso inspiegabilmente di postare sui suoi social un video che lo riprendeva maltrattare il ...Michail Antonio, attaccante del West Ham, ha parlato del caso che ha visto coinvolto il compagno Kurt Zouma: il punto Intercettato da Sky Sports UK, Michail Antonio ha così parlato di Kourt Zouma, suo ...In queste ore sta facendo molto discutere un video che vede al centro il calcatore del West Ham Kurt Zouma. Nel filmato che sarebbe stato rilasciato dal The Sun, infatti, lo vediamo mentre prende a ...