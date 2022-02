Il San Pio leader di “Buona Pratica” anche per l’Ispettorato Generale del Ministero dell’Interno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’ormai continuo flusso di attestati di gratitudine da parte dei pazienti, si aggiunge ora per l’A.O.R.N. “San Pio” la prestigiosa certificazione di “Buona Pratica”, accordata dall’Ispettorato Generale di Amministrazione del Ministero dell’Interno. Con Deliberazione n. 23 del 21.01.2021, il Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, aveva istituito la Commissione di Internal Audit sui provvedimenti amministrativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, e per coadiuvare i diversi settori aziendali nelle attività di pertinenza. Le azioni messe in atto ed i risultati conseguiti, compiutamente illustrati dalla Commissione nella scheda predisposta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’ormai continuo flusso di attestati di gratitudine da parte dei pazienti, si aggiunge ora per l’A.O.R.N. “San Pio” la prestigiosa certificazione di “”, accordata daldi Amministrazione del. Con Deliberazione n. 23 del 21.01.2021, il Direttore, Mario Nicola Vittorio Ferrante, aveva istituito la Commissione di Internal Audit sui provvedimenti amministrativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, e per coadiuvare i diversi settori aziendali nelle attività di pertinenza. Le azioni messe in atto ed i risultati conseguiti, compiutamente illustrati dalla Commissione nella scheda predisposta ...

Advertising

Rvaticanaitalia : L’Ordine Ospedaliero di #SanGiovannidiDio sta per celebrare il giubileo dei 450 anni dalla Bolla 'Licet ex debito'… - anteprima24 : ** Il San Pio leader di “Buona Pratica” anche per l’Ispettorato Generale del Ministero dell’Interno **… - TV7Benevento : A.O.R.N. “San Pio”: leader di “Buona Pratica” anche per l’Ispettorato Generale di Amministrazione del Ministero del… - UfficioStampaF2 : RT @Rvaticanaitalia: L’Ordine Ospedaliero di #SanGiovannidiDio sta per celebrare il giubileo dei 450 anni dalla Bolla 'Licet ex debito' con… - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: L’Ordine Ospedaliero di #SanGiovannidiDio sta per celebrare il giubileo dei 450 anni dalla Bolla 'Licet ex debito' con… -