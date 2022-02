Il Comune di Torino ricerca supplenti scuole infanzia (Di giovedì 10 febbraio 2022) "I Servizi Educativi del Comune di Torino hanno la necessità di reperire al più presto candidati disponibili per l’assegnazione di supplenze nelle proprie scuole dell’infanzia, nel profilo di insegnante". Questo l'avviso dei Servizi educativi del Comune di Torino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) "I Servizi Educativi deldihanno la necessità di reperire al più presto candidati disponibili per l’assegnazione di supplenze nelle propriedell’, nel profilo di insegnante". Questo l'avviso dei Servizi educativi deldi. L'articolo .

Advertising

twitorino : Si celebra oggi 10/2, il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Alle 15 in diretta web dalla Sala… - orizzontescuola : Il Comune di Torino ricerca supplenti scuole infanzia - PasquaCatte1 : RT @twitorino: Si celebra oggi 10/2, il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Alle 15 in diretta web dalla Sala Rossa di… - twitorinoEU : In attesa dell'@Eurovision non si fermano le attività e i progetti internazionali di @twitorino. Cosa è successo a… - effe1312 : @belladinotte23 @AntalJonathan A Torino è aumentata moltissimo la delinquenza nei minorenni che si ad aggiungere a… -